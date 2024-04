Il femminicidio di Agnosine: ergastolo anche in Appello al marito di Giuseppina Di Luca

Brescia – Ergastolo anche in appello per Paolo Vecchia, il 53 operaio di Sabbio Chiese che il 13 settembre 2021, al culmine della separazione, ha ucciso con 40 coltellate la moglie Giuseppina Di Luca, 46 anni, nell’androne della casa di Agnosine dove la donna si era trasferita da poche settimane. La pg, Rita Caccamo, aveva chiesto la conferma della condanna inflitta in primo grado, idem le parti civili, mentre la difesa, rappresentata dall’avvocato Roberto Lancellotti - l’imputato a testa bassa presente in aula - sperava in uno sconto legato alla cancellazione della premeditazione e dei maltrattamenti nei confronti della ex e delle due figlie Sara e Tania, all’epoca 21 e 24 anni, ma anche nelle attenuanti generiche.

L’omicidio per la difesa è stato frutto di un "raptus. Il fatto che il mio assistito ripetesse di continuo dopo essere stato abbandonato che avrebbe ucciso la moglie era un sfogo rozzo e inopportuno, ma non indicava alcuna volontà reale, tanto è vero che 13 testimoni durante il processo hanno detto di non averlo preso mai sul serio - ha arringato il legale - Non è vero che il movente vada ricercato nella lettera di separazione ricevuta da poco, altrimenti Vecchia non avrebbe aspettato a compiere l’omicidio. E non è vero nemmeno che avesse pedinato la ex. Quando si recava sotto casa sua voleva solo sincerarsi che la figlia più piccola (trasferita dalla madre) stesse bene. Sapeva che aveva avuto un aborto ma non immaginava che la madre l’avesse lasciata da sola per tre settimane, mentre lei era in Calabria in vacanza. E anche il 13 settembre Vecchia si era presentato da lei per avere un confronto. A scatenare la sua reazione è stato sentirsi dire dalla moglie di andarsene via".