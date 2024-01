Brescia, ruba gioielli a un’anziana ma poi lo incastrano

Brescia, 23 gennaio 2024 - Ha rubato gioielli dalla casa di un’anziana conoscente e poi ha dato tutto in pegno ai compro oro. È stata la vittima, un'ottantenne filippina residente a Brescia, a sporgere denuncia la settimana scorsa ai carabinieri. Avviate subito le indagini, i militari della compagnia di Brescia sono riusciti a identificare il responsabile - un quarantenne, pure lui filippino - che frequentava la casa della donna.

La refurtiva, composta da gioielli e altri monili in oro di grande valore, era stata già data in pegno a diversi Compro oro di Brescia. Tutto è stato recuperato e restituito all'anziana. Il quarantenne è stato denunciato a piede libero per furto in abitazione.