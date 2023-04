Ghedi, finanziato con 17 milioni di euro il nuovo polo scolastico: ecco come sarà la "città dei bambini"

Il grande sogno del nuovo polo scolastico di Ghedi sta per diventare realtà. L’ambizioso progetto, seguito ormai da diversi anni dall’amministrazione comunale locale, è stato presentato ufficialmente alla comunità e, a questo punto, è ormai giunto all’inizio della fase operativa l’iter burocratico destinato a mettere a disposizione delle famiglie ghedesi quella che è già stata definita “la città dei bambini”. Basta dare un’occhiata ai numeri per comprendere l’importante opera che il Comune della bassa bresciana è pronto a far partire.

L’opera sarà di circa 8.000 metri quadrati e verrà realizzata su un’area di oltre 17.000 metri quadrati (collocata vicino al Centro Sportivo di via Olimpia). Saranno coinvolti un migliaio di scolari della Primaria, suddivisi in una quarantina di sezioni. Il nuovo polo scolastico di Ghedi sarà composto da quattro edifici per l’attività didattica, una palestra polivalente, una mensa e spazi che potranno venire utilizzati dalla comunità. Il costo dell’intervento supererà i 17.000.000 di euro, una cifra che l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Federico Casali è riuscita ad ottenere grazie ad un primo contributo regionale di 7.000.000 euro ricevuto due anni fa e agli oltre 7.265.000 euro, ottenuti nei mesi scorsi con il bando regionale “spazio scuola”. Due introiti di assoluto rilievo, ai quali, però, è possibile aggiungere l’apporto di quasi 2.500.000 di euro garantiti dal GSE in seguito alla sostituzione di esercizi ad alto consumo energetico con altri ad impatto zero o quasi. Tutto questo per la non trascurabile opportunità di mettere a disposizione della comunità ghedese un’opera tanto importante a costo zero per le casse comunali.

Per quel che riguarda il cronoprogramma dell’intervento, a questo punto l’architetto Joseph Di Pasquale e i componenti dell’associazione provvisoria d’impresa che hanno ricevuto l’incarico dovranno presentare nei termini rispettivamente previsti il progetto esecutivo e quello definitivo. In seguito il Comune di Ghedi potrà pubblicare il bando europeo per l’assegnazione dei lavori (che dovrebbero durare tre anni), il passo che darà il via all’attesa apertura del cantiere: “Nel progetto del nuovo polo scolastico ci abbiamo sempre creduto – è la sintesi del sindaco Federico Casali e del vicesindaco Giovanni Cazzavacca -. Ci siamo impegnati a fondo per recuperare le risorse economiche necessarie ed abbiamo messo in moto la macchina organizzativa che ci porterà al traguardo che vogliamo fortemente. Il nuovo polo scolastico, una realtà destinata a distinguersi a livello nazionale, sarà la “casa” dei bambini della Primaria e un punto di riferimento per le famiglie di Ghedi. Un luogo privilegiato dove potranno crescere e imparare le future generazioni della nostra comunità”.