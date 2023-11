Gardone Valtrompia, rapina in banca: tre arresti. I due palermitani autori di altri colpi

Gardone Valtrompia (Brescia), 6 novembre 2023 – È fissato per oggi l’interrogatorio di convalida ai tre malviventi che a Gardone Valtrompia hanno rapinato la Cassa Padana.

I tre, due uomini palermitani e una donna bresciana sono stati immediatamente arrestati, colti con le mani nel sacco e ancora con il bottino. La banda si stava allontanando.

In particolare la donna avrebbe fatto da palo e da autista del veicolo utilizzato per la rapina. I due palermitani: 32 e 41 anni sarebbe pericolosi malviventi, che hanno messo a segno una serie di colpi in Italia. Gli inquirenti stanno indagando sulla donna, per capire se si sia unita alla banda per la prima volta o anche lei abbia dei pregressi.