Gardone Riviera, rapina in banca da 100mila euro ma i carabinieri li rintracciano: tre arrestati, soldi restituiti

Gardone Riviera (Brescia) – In tre, parzialmente travisati, sono entrati in una banca e hanno minacciato con un taglierino i dipendenti, che hanno consegnato loro 100mila euro in banconote di vario taglio. È successo ieri mattina, venerdì 3 novembre, nella filiale di Cassa Padana di Gardone Riviera, in provincia di Brescia.

Dopo la rapina i dipendenti hanno richiesto l'intervento alla centrale operativa della locale compagnia carabinieri. Le pattuglie, immediatamente intervenute, sono riuscite a intercettare mentre si allontanavano i tre presunti autori, due uomini e una donna, tutti cittadini italiani.

Al termine delle perquisizioni, è stata trovata, sequestrata e poi restituita all'istituto di credito la somma di denaro rubata poco prima dalla banca. Sono stati sequestrati anche il taglierino e i capi di abbigliamento utilizzati dai tre, arrestati per rapina in concorso e condotti in carcere in attesa dell'udienza di convalida.