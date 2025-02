Ancora spray al peperoncino a scuola. Uno studente l’ha spruzzato nei bagni della Caterina de’ Medici, l’istituto alberghiero di Gardone Riviera. In 7, tra cui 5 minorenni, hanno accusato malori e irritazioni. Tra loro la bidella. Una persona è finita in ospedale con un’intossicazione più seria. Sul posto i carabinieri di Salò che indagano: è il sesto caso in un mese.