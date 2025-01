Albino: “Mandate i carabinieri, c’è stato un accoltellamento a scuola”, ma è uno scherzo. Scatta denuncia per procurato allarme

Albino (Bergamo), 8 gennaio 2025 – “Presto, intervenite c’è stato un accoltellamento a scuola...”. La chiamata arriva di primo mattino al 112, che attiva subito i carabinieri del Nucleo radiomobile. In pochi minuti alle porte dell’Istituto professionale per la formazione scolastica di Albino, in via Padre Dehon, si precipita una gazzella della Compagnia di Clusone. Il timore iniziale che potesse riguardare un fatto di sangue all’arma bianca come purtroppo se ne sono verificati nel 2024 in Lombardia in due scuole – a Varese e ad Abbiategrasso, nel Milanese, vittime due docenti gravemente ferite entrambe da due minorenni – si è però per fortuna dissolto in pochi secondi.

È bastato parlare con la direzione scolastica per scoprire che nulla era successo, e che le lezioni – ripartite dopo la pausa di Natale – si stavano regolarmente svolgendo. Nessun accoltellamento, nessuna rissa, nessuna aggressione. Tirato un sospiro di sollievo da parte di tutti, sono scattate le indagini per risalire all’autore della telefonata, o agli autori. Una volta individuato (o individuati) scatterà la denuncia per procurato allarme.