Furto da film a Erbusco: ladri fanno un buco nel muro e ripuliscono la sala slot

Indagano i carabinieri

Erbusco (Brescia) – Due furti, uno di seguito all’altro a Palazzolo ed Erbusco. A Palazzolo mercoledì è stato preso di mira il negozio Expert di via Raso, dove è entrata in azione una banda che è arrivata a bordo di una Toyota rubata nella cittadina. La coppia di malviventi ha forzato l’ingresso e prelevato vari oggetti. Grande spavento per il proprietario del negozio, che è sceso in giardino e che si è visto tirare addosso un oggetto, che non lo ha colpito. Non è poi fortunatamente entrato in contatto diretto con i malviventi.

Poco dopo, attorno alle cinque del mattino, nel mirino dei ladri è finito l’Admiral club: una sala slot sita in via Iseo, a poca distanza dalla rotonda Bonomelli, dove si affacciano Starbucks, le Porte Franche, diversi negozi, ristoranti e distributori di benzina. Per entrare nella sala slot la banda ha forzato la porta di una vicina agenzia immobiliare e poi ha fatto un buco nella parete. Ha ripulito 24 slot machine, per un totale di circa 4mila euro. I fatti sono stati scoperti nella mattinata di ieri, giovedì 23 marzo. La sala slot è rimasta chiusa fino a mezzogiorno.

In entrambi i casi le indagini sono affidate ai carabinieri.