"Furto di auto e resistenza a pubblico ufficiale: 2 anni e 4 mesi di reclusione per Simone Ariganello di Grandola"

A inizio aprile Simone Ariganello, 48 anni, di Grandola, era stato protagonista di un episodio a dir poco movimentato: un inseguimento da parte dei carabinieri, sulla Regina, iniziato a Porlezza dove aveva rubato due auto e concluso solo all’interno di un’area di servizio di Tremezzina. Ieri ha patteggiato 2 anni e 4 mesi di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale, per il furto delle due auto a pochi minuti una dall’altra e per le lesioni causate al comandante della Stazione dei carabinieri di Menaggio, spintonato a terra fratturandosi una costola. Processato per direttissima nell’immediatezza del suo arresto, avvenuto il 3 aprile, aveva ottenuto la scarcerazione con obbligo di firma: ma a causa di una serie di violazioni del provvedimento, e dopo essersi presentato in caserma a Menaggio alla guida di una moto rubata, a fine maggio era andato incontro a un aggravamento della misura finendo in carcere, dove si trova tuttora.

Ora è arrivata la condanna: quella mattina aveva tentato di entrare nella caserma dei carabinieri di Porlezza scavalcando il cancello, poi era fuggito impossessandosi della Daihatsu di una donna che stava facendo la spesa. Aveva scatenato il panico sulla Statale dove è stato fermato dai carabinieri alla guida di una seconda auto che aveva rubato poco dopo, una Opel Astra.

Pa.Pi