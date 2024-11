Fuori strada nella notte. Grave 26enne

Ancora un grave incidente. Questa volta è successo nella Bassa bresciana, nella zona che confina con la provincia di Cremona, tra Orzinuovi e Soncino. È accaduto poco dopo le 5, quando il sole non era ancora sorto. Un uomo di 26 anni si è ferito in modo grave a causa un incidente avvenuto non distante dalla discoteca River.

Il guidatore aveva trascorso la serata nel locale con gli amici, intento a festeggiare Halloween. Stava rientrando verso casa sua dopo avere riportato un amico nella sua abitazione. Per motivi ancora da appurare, ma non si esclude il colpo di sonno, ha perso il controllo della sua vettura.

È stato trasportato con l’elisoccorso e in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia. Secondo la prima ricostruzione, l’uomo avrebbe urtato una staccionata prima di impattare contro una Panda che stava transitando nell’altra corsia, alla cui guida c’era un pensionato che non ha riportato lesioni gravi.

Le cause dell’incidente sono ancora da accertare. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Orzinuovi, un’ambulanza da Soncino, e le forze dell’ordine, inclusi i carabinieri di Camisano e la radiomobile di Crema. L’autista della Panda è rimasto illeso, ma è risultato positivo all’alcol test ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente sono ancora in corso. Il ferito resta ricoverato in prognosi riservata.

Milla Prandelli