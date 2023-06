Franciacorta, incidente in azienda vinicola: morto schiacciato nel macchinario per le celebri bollicine

Cazzago San Martino (Brescia) – Terribile infortunio sul lavoro con esito mortale all’interno della Cantina Monte Rossa, azienda vitivincola di Cazzago San Martino, dove si producono i celebri Franciacorta.

Un uomo di 51 anni, padre di tre figli, è rimasto schiacciato nel macchinario utilizzato per il remuage, la tecnica di lavorazione delle bollicine metodo classico che consiste nel ruotare e scuotere le bottiglie.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo avrebbe avuto un malore e sarebbe finito nella strumentazione nonostante indossasse i dpi di protezione. Causa e dinamica dell’incidente mortale sono in ogni caso al vaglio degli inquirenti.

I colleghi non hanno potuto fare altro che chiedere aiuto al numero unico 112, che sul posto ha mandato i vigili del fuoco, il 118, i tecnici dell’Ats di Brescia e i carabinieri. Ma per l’uomo, purtroppo, non c’è stato niente da fare.