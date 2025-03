Frana del Monte Saresano. La messa in sicurezza procede

Sono iniziati una quindicina di giorni fa e proseguono a tutto regime i lavori di messa in sicurezza della frana del Monte Saresano, che nel 2020 tenne col fiato sospeso non solo Tavernola, su cui incombe, ma pure Monte Isola e diversi paesi della riva bresciana del Sebino: da Iseo a Marone per il timore che, se fosse caduta in parte a terra e in parte nell’Iseo, l’imponente massa di terra avrebbe potuto creare un’onda anomala.

Ai tempi il movimento franoso aveva accelerato il moto a causa di una scossa di terremoto avvenuta nel giro di 50 chilometri, in profondità. Terra e sassi per qualche mese si sono mossi di qualche decimetro ogni 30 giorni. Poi hanno frenato. Serviranno almeno 36 mesi per riaprire la strada per Parzanica, chiusa per motivi di sicurezza.

I lavori sono iniziati al piede della frana, effettuati dall’associazione temporanea di imprese formata da Tmg di Berbenno e Duci di Vilminore. Si svilupperanno in tre fasi, in salita. Il costo dell’opera è di oltre 15 milioni, compresi due anni di ricerche e stesura dei progetti.

Mi.Pr.