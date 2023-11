Forza il posto di blocco. In auto un campionario fra droga e contanti

Era andato a recuperare la droga nascosta in un bosco in un paese della Bassa Valtellina e quando gli agenti della Squadra mobile della questura di Sondrio hanno provato a fermarlo ha forzato il posto di blocco, urtando due auto e rischiando di investire un agente. La fuga di uno spacciatore 26enne però non è durata a lungo, dopo poche decine di metri ha urtato contro un’altra auto della polizia ed ha sbattuto contro una ringhiera. Fuggito a piedi ha cercato di nascondersi nel giardino di una villa abbandonata, ma è stato acciuffato. Addosso aveva 900 grammi di hashish, 140 grammi di cocaina e 45 di eroina, che gli avrebbero reso 20mila euro una volta spacciati, oltre a 4360 euro in contanti. Il giovane è stato arrestato.