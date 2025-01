Fondazione . Mille Miglia. Nulla di fatto

Nulla di fatto per la Fondazione Mille Miglia, che sarebbe dovuta nascere grazie alla collaborazione tra Comune di Brescia, Aci e Amici del Museo Mille Miglia. Dopo che questi ultimi hanno deciso di non firmare il protocollo d’intesa, già approvato invece dagli altri due, la Loggia ha dovuto revocare la delibera del 7 agosto che approvava la proposta per un protocollo d’intesa "finalizzato alla valorizzazione territoriale della manifestazione".

"La direzione di marcia resta la stessa – ha commentato la sindaca Laura Castelletti - ovvero lavorare per legare sempre di più, in modo più stretto, tener ancorata la gara e il suo marchio, perché la Mille Miglia è nata a Brescia, è parte di nostra storia, qui è stata anche fortemente valorizzata, ha creato visibilità a livello nazionale ed internazionale, produce ricadute turistiche ed economiche. Il potenziale è lì, tutto da vedere e sviluppare".

Per la Fondazione, bisognava però essere in tre. Così non è stato. "La Loggia ha fatto bene il suo lavoro, ha cercato di avere il massimo di rapporto e relazioni. Non ci fermiamo. Ribadiamo la disponibilità se ci sono altri percorsi da svolgere insieme, l’obiettivo non cambia".