Il 2 settembre un addetto del centralino dell’Asst Spedali Civili ha riportato mal di gola e un sapore strano in bocca, per questo motivo è stato eseguito il tampone, che è risultato positivo. Per tale ragione tutti i colleghi sono stati sottoposti al test per la ricerca del virus, che è risultato positivo in altri sei operatori, alcuni dei quali hanno dichiarato la presenza di sintomi modesti e aspecifici.

I rimanenti operatori, con tampone negativo, sono stati allontanati dal luogo di lavoro e sono sottoposti a monitoraggio dello stato di salute per verificare l’eventuale insorgenza di sintomi, saranno sottoposti a un altro tampone prima del rientro al lavoro. I lavoratori positivi, attualmente in quarantena, sono sottoposti allo stesso monitoraggio ed eseguiranno due tamponi prima di poter tornare al lavoro. La Medicina Preventiva della Asst ha valutato tutti i contatti lavorativi dei centralinisti e il tampone è stato effettuato ai lavoratori che sono risultati a stretto contatto con loro, fra questi, uno solo, familiare di un centralinista, è risultato positivo. Anche per questo nuovo caso positivo, non appartenente all’area sanitaria, sono sati ricercati e sottoposti a tampone tutti i contatti stretti, nessuno di questi è risultato positivo.