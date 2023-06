Flero, Ferdinando Riviera scomparso a Torino durante l’adunata degli Artiglieri: “Soffre di amnesie, aiutateci a trovarlo”

Flero (Brescia) – Cresce la preoccupazione per la sorte di Ferdinando Riviera, il 75enne di Flero (Brescia), di cui non si hanno più notizie dalla tarda mattinata di domenica. “Ha problemi di salute – dice nel suo appello sui social il figlio Stefano – potrebbe essere in stato confusionale. Se lo vedete avvisate le forze dell’ordine”.

Ferdinando Riva è scomparso domenica in piazza San Carlo a Torino, dove aveva partecipato all’adunata nazionale degli Artiglieri. Al termine della cerimonia i cinque amici a cui era insieme l’anziano non l’hanno più visto e non sono più riusciti a rintracciarlo.

L’uomo non ha un telefono cellulare e soffre di momentanee amnesie. Non conosce Torino e, temono i suoi famigliari, potrebbe essere in difficoltà. I figli sono andati a Torino dove stanno distribuendo e affiggendo volantini con la sua foto al momento della scomparsa, nella speranza che qualcuno lo riconosca e avvisi le forze dell’ordine.