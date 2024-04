Si finge carabiniere per estorcere 3.800 euro a un’anziana, i veri militari sventano la truffa a Padenghe

Fingendosi carabiniere ha tentato di estorcere una cauzione di 3.800 euro a un’anziana, ma l’intervento dei veri militari dell’Arma ha sventato la truffa. L’uomo, un 32enne, è stato quindi denunciato in stato di libertà. Il truffatore aveva usato un raggiro ormai collaudato: affermando che il figlio era stato coinvolto in un grave incidente stradale, aveva avvisato la vittima che avrebbe inviato un avvocato per ritirare la cauzione.

Ma il truffatore non aveva fatto i conti con una circostanza che ha consentito di smascherarlo: il figlio dell’anziana abita al piano di sopra. Ed è stato lui a notare la presenza di uno sconosciuto nel cortile di casa e a raggiungere la madre, che era già sulla soglia dell’appartamento per accogliere il sedicente avvocato.

Ha quindi contattato il 112 e i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Salò sono intervenuti sul posto e hanno fermato l'uomo per l'identificazione e la successiva denuncia.