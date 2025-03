Finchimica: "La barriera resti attiva"

Criticità permanenti nelle acque sotterranee, nello stabilimento Finchimica: per Arpa Lombardia bisogna mantenere attiva la barriera idraulica e proseguire l’azione di ricerca di possibili sorgenti primarie di contaminazione. Lo ha scritto il dipartimento di Brescia, guidato da Maria Luisa Pastore, nella nota con gli esiti della campagna di monitoraggio delle acque, mandata agli enti coinvolti. La campagna era stata effettuata in contraddittorio il 28 e 29 gennaio, in corrispondenza di tutti i piezometri (interni ed esterni al sito) della rete di monitoraggio. Permangono le sostanze caratteristiche del ciclo produttivo del sito (come Spirochetal, Spiroxamina, Triclorobenzotrifluoruro): trovare possibili sorgenti primarie consentirà di migliorare le condizioni di impermeabilizzazione di cunicoli e vasche interne allo stabilimento. "Il barrieramento idraulico, attivo dal 31 ottobre, si sta dimostrando uno strumento fondamentale per il blocco della migrazione verso valle dei contaminanti – spiega il dipartimento – e dovrà continuare a essere mantenuto attivo". F.P.