Ferita dall’auto-pirata. Per ora il conducente è riuscito a farla franca Sabato sera a Gavardo una Tuareg Volkswagen ha causato un incidente con un'altra auto, il conducente è fuggito a piedi. La donna coinvolta ha riportato ferite non gravi. La vettura è sotto sequestro penale e gli inquirenti stanno esaminando il veicolo e consultando telecamere di sorveglianza per risalire al conducente.