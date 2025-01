Ferita dalla pistola di papà. Attese le perizie del Ris

GARDONE VALTROMPIA (Brescia)

Restano stazionarie ma gravi le condizioni della bimba ferita con un colpo di pistola il giorno di Capodanno. La prognosi, almeno per ieri, non era stata sciolta. Non solo: la posizione dei genitori della piccola si è complicata, dato che sia il suo papà sia la madre risultano essere indagati con le ipotesi di accusa di lesioni colpose e omessa custodia dell’arma. Le loro versioni, ad oggi, non coincidono. Solo i giorni e approfondite analisi potranno stabilire se la piccola abbia riportato danni permanenti. Nella serata di venerdì, intanto, gli investigatori dei carabinieri di Brescia sono tornati nella casa di Gardone Valtrompia dove si è consumata la tragedia, dove padre e madre vivevano con due bimbe di tre e cinque anni. I militari hanno effettuato nuovi accertamenti. Le prossime perizie, quelle dei Ris, serviranno a stabilire la traiettoria del proiettile e chi avesse tra le mani la pistola.

Mi.Pra.