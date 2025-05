Falda inquinata. Arpa: barriera da mantenere

Resta critica la situazione di inquinamento dell’area Finchimica di Manerbio. Le indagini integrative condotte dal dipartimento bresciano di Arpa Lombardia, guidato da Maria Luisa Pastore, hanno evidenziato conferme e novità. Le acque sotterranee che scorrono sotto lo stabilimento hanno mostrato, anche a gennaio, la presenza di contaminazione della falda superficiale, imputabile alle produzioni di Finchimica. Arpa Lombardia sottolinea, quindi, che bisogna mantenere attivo il barrieramento idraulico per impedire la fuoriuscita di contaminante all’esterno del sito e a valle dello stesso. Bisogna inoltre continuare l’azione di ricerca di possibili sorgenti primarie di contaminazione e migliorare le condizioni di impermeabilizzazione di cunicoli e vasche interne allo stabilimento, sia per eliminare tutte le possibili vie di migrazione della contaminazione verso le matrici ambientali, sia per rendere maggiormente efficiente ed efficace l’azione del barrieramento idraulico. Necessario, inoltre, continuare il monitoraggio per valutare l’efficienza e l’efficacia della barriera idraulica e valutare interventi di bonifica in aggiunta al sistema di pompaggio.

"Gli approfondimenti condotti sugli scarichi parziali e finali dello stabilimento indicano la presenza di microinquinanti e di Spiroxamina allo scarico parziale delle acque di raffreddamento SP2. È necessario che Finchimica individui la provenienza dei contaminanti riscontrati nelle acque di raffreddamento che, per loro natura, non dovrebbero venire in contatto con i prodotti chimici dell’azienda". I sedimenti del vaso Moloncello hanno, inoltre, mostrato la presenza di prodotti e intermedi di produzione della Finchimica nei 2 punti prelevati a valle dello scarico dello stabilimento.

Federica Pacella