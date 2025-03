Falciati dal motoscafo, fissata la Cassazione

È stata fissata per l’8 maggio prossimo la Cassazione per Patrick Kassen e Christian Teissman, i due turisti tedeschi che la notte tra il 19 e il 20 giugno 2021 a bordo del potente Riva di proprietà del secondo, guidato dal primo, falciarono e uccisero sul Garda, nel golfo di Salò, Umberto Garzarella, 37 anni, e Greta Nedrotti, 23 anni. Il motoscafo centrò la barchetta in legno sulla quale i ragazzi contemplavano le stelle.

Il Riva non si fermò. Nel giro di poche ore i carabinieri risalirono ai manager tedeschi, tornati a Monaco già la mattina seguente. Kassen, che era ai comandi della potente imbarcazione, fu arrestato. La procura ha contestato l’eccessiva velocità e la guida in stato di ebbrezza, circostanze negate dalle difese degli imputati, che sostennero di aver pensato di aver investito un tronco. In primo grado Kassen fu condannato a 4 anni e mezzo, l’amico a due anni e 11 mesi.

Condanne confermate in appello sulle quali adesso si esprimerà la Cassazione. La tragica vicenda di Greta e Umberto suscitò un vasto dibattito politico che sfociò, tra l’altro, nel varo della legge sull’omicidio nautico.

