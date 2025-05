Esplode tubo del gas cento evacuati. Due ore di apprensione

Paura ieri attorno alle 13.30 a Roccafranca, dove è esploso un tubo di distribuzione del metano che passa in un’area di cantiere. Pare che a causare la fuoriuscita del gas sia stata un’operazione eseguita dagli operai al lavoro. La macchina dell’emergenza si è mossa immediatamente, anche grazie agli sforzi del Comune, che ha avvisato la popolazione tramite sms e tramite i social.

"Quando è arrivata la telefonata, che ci avvisava della situazione io e il vicesindaco Morris Tomasoni ci siamo recati sul posto – spiega il sindaco di Roccafranca Marco Franzelli –, abbiamo coordinato le operazioni come prevede il protocollo di emergenza. Abbiamo collaborato con il luogo tenente Emanuele di Martino, comandante dei carabinieri di Rudiano, la Prefettura, i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Brescia e dei distaccamenti volontari di Chiari e Orzinuovi, unitamente alla protezione civile e ad Areu".

La macchina operativa ha visto muovere una settantina di persone. Sono state sfollate circa 100 persone per due ore circa. I bimbi della scuola Paolo VI, che si trova a 100 metri dal cantiere, sono stati ospitati in parrocchia. La situazione in 120 minuti è tornata alla normalità.

Mi.Pr.