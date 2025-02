Due pistole scacciacani abbandonate vicino all’ufficio del sindaco

Episodio inquietante a Rovato, in Franciacorta, dove nelle scorse ore due pistole scacciacani regolarmente funzionanti sono state trovate appoggiate a un muro nella località “Caporovato“, a pochissimi metri dall’ufficio dove il sindaco Tiziano Belotti svolge il suo lavoro di architetto.

Qualcuno le avrebbe posizionate in bella vista, a una decina di metri dalla porta del sindaco. Al momento non è noto se gli episodi sono collegati, ma non è escluso, dato che non sarebbe la prima volta che qualcuno manda un messaggio al primo cittadino.

Alcuni anni fa qualcuno aveva fatto recapitare a casa di Belotti un plico a suo nome con all’interno una strana bambolina che poteva fare pensare a un rito voodoo. Il responsabile o i responsabili non sono mai stati trovati.

Un’altra volta qualcuno ha appeso a testa in giù dei pupazzi di gomma rappresentanti animali. Anche in questo caso non si è mai saputo chi fosse stato.

L’episodio delle scacciacani, che quindi potrebbe essere l’ultimo in ordine di tempo, non è assolutamente stato preso sottogamba e sicuramente le telecamere di videosorveglianza installate nella zona aiuteranno nelle indagini.

Al momento il riserbo da parte delle forze dell’ordine è massimo, così come quello da parte del Comune. Il fatto che le due armi a salve siano state disposte con cura e abbandonate in quel luogo lascia pensare che non si sia trattato assolutamente di un caso.

Mi.Pran.