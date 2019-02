Brescia, 14 febbraio 2019 - I carabinieri di Sirmione hanno dato esecuzione a un ordinanza di custodia cautelare in carcere ai danni di un trentanovenne di Pozzolengo per maltrattamenti in famiglia e lesioni nei confronti della ex. Dopo la fine della relazione la donna si era trasferita a Lazise per allontanarsi dall'ex ed evitare maltrattamenti e minacce, ma l'uomo l'aveva comunque raggiunta distruggendo con un martello porte e finestre. Nelle sue attività il molestatore era addirittura aiutato da sua madre che per questo è stata raggiunta da un'ordinanza di divieto di avvicinamento alla vittima.

