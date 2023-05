Dietro al circolo c’era un negozio Sequestrati 250 chili di carne

Durante un controllo sugli esercizi pubblici a Bergamo, gli agenti della polizia locale hanno scoperto che quello che risultava un circolo privato funzionava in tutto e per tutto come pubblico esercizio. Gli agenti in borghese si sono subito accorti della situazione igienico-sanitaria precaria, tanto da contattare immediatamente il personale di Ats per tutti i controlli del caso. Sono stati sequestrati circa 250 chili di carne non conservata correttamente ed è stata immediatamente disposta la chiusura dei locali per l’inibizione al pubblico a tutela dei consumatori. Nell’ambito della lotta allo spaccio in città, invece, la polizia locale ha arrestato due persone alla stazione autolinee, nella zona delle pensiline dei bus, spesso frequentata da spacciatori che cercano di avvicinare soprattutto i tanti studenti che gravitano nell’area negli orari di uscita da scuola. Due i fermi: un 22enne e un 24enne, trovati con dosi di hascisc e gravati da precedenti. Il 22enne ora si trova in carcere, in quanto già ricercato per via di un ordine di carcerazione da scontare e una condanna a tre anni e quattro mesi per reati legati allo spaccio. Mentre al 24enne, con diversi precedenti per spaccio, processato per direttissima, è stata applicato il divieto di dimora in città e provincia.