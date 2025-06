Defibrillatore rubato in centro

Gesto incomprensibile ai danni dell’associazione “Un bomber nel cuore“, attiva da tre anni nella donazione e posizionamento di defibrillatori in città, nei paesi bresciani e all’estero. I volontari, che operano a titolo gratuito in memoria di Simone Fauci, calciatore scomparso prematuramente a 38 anni, hanno denunciato il furto di un defibrillatore avvenuto nella notte tra lunedì e martedì, all’esterno del Magazzino della Pizza. Non è ancora chiaro se nella zona siano presenti telecamere di sorveglianza che possano aiutare a identificare i responsabili, che potrebbero essere vandali o giovani in cerca di bravate. Il dispositivo, fondamentale per salvare vite, non è facilmente rivendibile. L’associazione finora ne ha donati una decina posizionandoli in luoghi strategici come il Cosp a Mazzano, la Reverso Tower e il Museo della Mille Miglia. I dispositivi sono stati posizionati tenendo conto del numero di visitatori e della loro utilità in situazioni di emergenza.

Mi.Pr.