Debutta il Festival letterario

Autori locali per il primo Festival letterario di Calcinato. Parte mercoledì 26 febbraio l’iniziativa promossa dall’assessorato alla Cultura, “LeggiAmo a Calcinato“. In programma, ci sono cinque incontri con scrittori locali emergenti, che si terranno presso la Biblioteca comunale e la Sala Lab 3.0 del Teatro Marconi. "Il Festival letterario – commenta l’assessore alla Cultura, Laura Maffazioli – ha l’obiettivo di promuovere gli scrittori locali emergenti, creare momenti di aggregazione attraverso la letteratura e la cultura e, non da ultimo, promuovere la passione per la lettura e la condivisione di questa esperienza".

Il programma, nel dettaglio, prevede un evento presso la Biblioteca, il 26 febbraio, con Stefano Alusini e Ruggero Dal Molin, con il libro “Il capitano. Emilio Lussu: il Carso, l’Altopiano e il Piave che non ha mai raccontato“: attraverso le testimonianze di quanti condivisero con Lussu glorie e miserie della guerra, questo libro ricostruisce un’immagine dello scrittore sardo, e della sua Brigata Sassari, poco nota se non del tutto sconosciuta.

Nella Sala Lab. 3.0 del Teatro Marconi, si terranno gli altri quattro appuntamenti: il 19 marzo sarà la volta di Mattia Cuelli, con il libro “Cani sciolti“, che racconta l’indagine dell’l’ispettore Ramingo, scaraventato al centro di un giro malavitoso, nel tentativo di salvare una giovane donna; il 26 marzo Danilo Minolfi, con “Il principe“; il 2 aprile Federica Belleri con “Sorrisi in blu“. Chiude questo primo festiva, il 16 aprile, l’autrice Simonetta Calosi, “Nel modo in cui cadono le foglie“. Gli incontri sono tutti a ingresso libero e con inizio alle 20.30.

Federica Pacella