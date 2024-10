Damiano David e ‘Silverlines’, il video del singolo girato al Teatro di Brescia

Brescia, 9 ottobre 2024 – Al via la carriera da solista per Damiano David, frontman della rock band italiana Maneskin. E il primo singolo del cantante ‘Silverlines’, pubblicato ieri – martedì 8 ottobre – in anteprima nella versione orchestrale su Youtube, è stato girato all’interno del Teatro di Brescia, nello specifico nel Ridotto.

Damiano David dei Maneskin (Frame video You Tube di 'Silverlines')

Il filmato si apre con luci basse e una figura maschile, di spalle, che attende in silenzio. Quando l'orchestra inizia a suonare, quell'uomo in penombra apre la porta di vetro e fa la sua entrata scenica nel Foyer.

Il post del Teatro di Brescia, ringraziamenti a Damiano David per la scelta della location del suo vidoeo musicale da solista

Il brano ‘Silverlines’

Ospite a ‘Che tempo che fa’, domenica sera, Damiano David ha rivelato: “Dopo tanti anni sono arrivato al punto in cui avevo proprio la necessità di esprimere un lato diverso di me, un lato che per tanti anni io stesso avevo tenuto nascosto. Diciamo che ho capito che per me l’amore è un punto di partenza e non un punto di arrivo, quindi ho voluto riprovare a ricostruire tutto partendo da quello”. Così, in ‘Silverlines’, Damiano racconta il ritorno in un luogo positivo, dopo tante difficoltà: “È stato uno dei primi pezzi che ho scritto, alla fine si è rivelato quasi una premonizione perché poi in realtà è dove mi trovo oggi. Sono stati tre anni difficili, tantissime bellissime cose ma serve fare tanti sacrifici…”.

E i Maneskin?

E i Maneskin? Damiano si è soltanto preso un pausa, “un erasmus” come da lui stesso definito, dal gruppo trionfatore al Festival di Sanremo, agli Eurovisione del 2021 e capace di scalare le classifiche di tutto il mondo, con un grandissimo successo soprattutto negli Stati Uniti.