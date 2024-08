Dalla zanzara al tritone. La lista dei nuovi mostri

Sono 30 le specie aliene invasive presenti in Lombardia, sulle 88 dell’elenco di rilevanza per l’Unione Europea. Sono, invece, 38 gli animali e 98 le piante inserite nella lista nera, e quindi oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione: si va dalla zanzara tigre al tritone ventre di fuoco che arriva dal Giappone al girasole del Canada. Il monitoraggio sulle invasive, in particolare, è costante, perché la loro presenza è una delle principali fonti di pressione e minaccia per la biodiversità ed i servizi ecosistemici e l’economia lombardi.

Dal 2016 anno di inizio progetto Life Gestire 2020 ad oggi, sono stati finanziati oltre 1.500.000 euro tra fondi strutturali, comunitari e ministeriali, per azioni di contrasto e prevenzione della diffusione delle specie aliene con l’approvazione di protocolli e linee guida di contenimento ed il finanziamento di interventi di controllo/contenimento di diverse aliene. Tra questi, ad esempio, attraverso accordi di collaborazione con le Comunità Montane interessate, sono stati finanziati interventi di rimozione del Panace di Mantegazza Heracleum mantegazzianum, specie invasiva che oltre a impattare negativamente sulla biodiversità, ha un impatto sanitario perché il contatto con la sua linfa può arrecare gravi fito-fotodermatiti. Gli interventi di rimozione, oltre che essere un costo, possono presentare delle criticità, vanno studiati caso per caso anche attraverso sperimentazioni e spesso devono essere ripetuti nel tempo per essere efficaci, e per questo devono rappresentare l’ultimo tentativo nell’attività di contrasto.

La sfida più grande e importante è la prevenzione. La legge regionale 10/2008 ha previsto un esplicito divieto di introduzione in ambienti naturali; in ambito forestale, il Regolamento Regionale n. 5/2007 ha sancito divieto di uso e l’obbligo di taglio ed estirpazione di esotiche infestanti. Per la prevenzione, tra le varie iniziative è stata realizzata una campagna informativa rivolta gli utenti dell’aeroporto. "Da gennaio 2024 – commenta l’Assessore al Territorio e Sistemi Verdi della Regione Lombardia Gianluca Comazzi - si è avviato un nuovo progetto LIFE NatConnect2030 che prevede uno specifico filone di lavoro sulle specie aliene grazie al quale sarà possibile finanziare ulteriori interventi di prevenzione e continuare il lavoro di sensibilizzazione e con una campagna informativa".