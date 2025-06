Dal voto storico al referendum: "La democrazia va coltivata"

Una festa di tutti. Così il prefetto di Brescia, Andrea Polichetti, ha definito il significato del 2 Giugno, nell’ambito della cerimonia ufficiale in piazza della Loggia, prima uscita pubblica del nuovo questore di Brescia, Paolo Sartori. "La Repubblica ha bisogno di una sempre nuova e puntuale consapevolezza dell’essenzialità delle proprie radici", ha sottolineato, richiamando l’importanza di "rafforzare la responsabilità di tutti per attuare insieme nella forza coesiva dei principi della Costituzione".

In palazzo Loggia, anche la cerimonia di consegna delle onorificenze al merito della Repubblica andate a Roberto Bizioli di Scordia, Antonio Cuzzoli, Giacomo Maiolini, Raffaele Martinelli, Marcella Orlando, Giorgio Pizzamiglio, Roberto Turati, Francesca Nodari, Pietro Begali e Carlo Castiglioni. La giornata è proseguita nel pomeriggio con i Vigili del fuoco che hanno srotolato il tricolore in Piazza Paolo VI.

Non sono mancati anche riferimenti a un altro imminente referendum, quello dell’8 e 9 giugno: le Acli provinciali, in particolare, hanno rinnovato "la loro fedeltà alla democrazia invitando la popolazione intera a recarsi alle urne per i Referendum dell’8 e 9 giugno".

Federica Pacella