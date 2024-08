Crolla solaio di una palazzina in centro a Brescia. I residenti: un boato e poi il fumo dalle finestre

Brescia –Il solaio di un edificio a quattro piani in centro storico, in Tresada San Nicola, è crollato nel primo pomeriggio di giovedì 22 agosto. Il cedimento si è registrato per ragioni da chiarire al secondo piano e poi ha coinvolto il piano sottostante, sfondato dal materiale piovuto dall'alto. Lo stabile in questione, che si affaccia sul retro della chiesa di San Francesco, sorge accanto a un palazzo in corso di ristrutturazione e pare che al momento fosse vuoto. I residenti della zona hanno raccontato di aver sentito un boato e aver poi visto del fumo uscire dalle finestre.

In base alle prime informazioni non risultano persone coinvolte ma sul posto stanno comunque operando i vigili del fuoco, al lavoro con le unità cinofile e gli espeti dell'Usar (Urban Search and rescue). I pompieri ispezioneranno l'interno dell'edificio per escludere la presenza di feriti e metteranno in sicurezza lo stabile.