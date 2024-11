Criminalità giovanile, controllati 300 giovani

Uso di sostanze stupefacenti, somministrazione di bevande alcoliche ai minori. Sono i principali reati che hanno portato a sanzioni amministrative nell’ambito dell’operazione ad alto impatto coordinata dal Servizio centrale operativo (Sco), organizzata contro il fenomeno della criminalità giovanile. L’operazione, svolta per contrastare la criminalità giovanile e i correlati fenomeni di devianza e disagio che hanno fatto registrare, negli ultimi mesi, gravi episodi delittuosi ad opera di singoli o di esigui gruppi, ha interessato 30 province in Italia, tra cui Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Milano, Monza-Brianza, Varese. I controlli si sono concentrati su aree di spaccio e movida, luoghi di aggregazione, aree limitrofe alle stazioni ferroviarie, centri commerciali, ristoranti, bar, sale slot e scommesse. A seguito delle verifiche sono state elevate 161 sanzioni amministrative di diversa natura, in particolare per uso di sostanze stupefacenti e somministrazione di bevande alcoliche a minori. Le condotte prevalenti, anche pubblicizzate nel web dagli stessi autori, sono riconducibili ad atti di bullismo, percosse, lesioni, risse, danneggiamenti, estorsioni, furti, rapine, spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope, detenzione illegale di armi e strumenti atti ad offendere.

Nel corso delle perquisizioni, in cui sono stati recuperati numerosi oggetti proventi di furto, soprattutto collanine d’oro e cellulari, sequestrate 13 pistole, di cui 2 giocattolo prive di tappo rosso, quantitativi di stupefacenti idonei a produrre circa 1.000 dosi di droga. Sono stati individuati 700 profili social inneggianti all’uso della violenza fisica, anche contro appartenenti alle forze dell’ordine, nonché di armi da fuoco e da taglio; circa 200 dei profili sono stati segnalati alle competenti autorità giudiziarie per l’eventuale oscuramento. A Bergamo la polizia coinvolta nell’operazione, ha effettuato controlli di ampia portata mirati a quei gruppi di ragazzi che già in passato si erano evidenziati per la commissione di varie tipologie di reato, con il supporto di 2 equipaggi del Reparto Prevenzione Prevenzione Crimine di Milano. Nel corso dell’operazione, sono state controllate oltre 300 persone, 50 veicoli, elevate tre sanzioni amministrative per uso personale di sostanza stupefacente e denunciate 4 persone, tra cui una minorenne intenta a rapinare con un coltellino dei suoi coetanei e un minorenne trovato in possesso di una pistola soft air priva del bollino rosso.

F.P.