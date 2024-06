Cosa fare nel week-end: concerti, mostre, maxischermo per Italia-Albania

Fine settimana di eventi nel bresciano. Venerdì 14 giugno in piazza Cesare Battisti a Sarezzo: alle ore 20,45 si terrà il “Concerto in piazza” della Filarmonica Santa Cecilia con apertura della Santa Cecilia Young Band. Sabato 15 giugno all’area verde della Valle di Sarezzo, a partire dalle ore 18,00, si terrà la prima tappa del Summer Festival con commercio, musica, food, hobbistica e area bimbi con gonfiabili. Alle ore 21,00 concerto della Selvaggi Band.

Domenica 16 giugno piazza Cesare Battisti dalle ore 14 alle ore 19 torna “Lo sport incontra la piazza”, l’iniziativa organizzata dall’Unione delle Società Sportive Comune di Sarezzo (USSCS), con momenti di festa, di gioco e di sport. Per l’occasione la piazza si trasformerà in un grande impianto sportivo multi-disciplinare, che consentirà a tutti di seguire le dimostrazioni e provare le varie discipline presenti. Sabato e domenica, invece, a Iseo si festeggia la Marina Militare Italiana. Alle 20 in viale della Repubblica è previsto il concerto della Fanfara del Comando Interregionale Marittimo Nord, mentre domenica mattina si festeggeranno le divise candide con Alzabandiera, Santa Messa, Saluti delle Istituzioni e sfilata nel Centro del paese con accompagnamento della fanfara. L’evento è patrocinato dal Comune di Iseo e dallo Stato Maggiore della Marina Militare.

Sempre a Iseo, alle 17, alla Fondazione l’arsenale sarà inaugurata la mostra GAME <> CARE di Stefanobombardierisculptor , che sarà fruibile anche con opere esterne sul territorio fino a domenica 29 settembre 2024. Sabato mattina, invece, a Monte Isola per la 12esima volta verrà calato il vino camuno con bolle Nautilus nel lago d’Iseo a trenta metri di profondità. L’appuntamento è la mattina a Peschiera Maraglio.

A Collio, domenica, con ingresso a 20 euro, si potrà visitare la miniera Sant’Aloisio o alle 10.30 o alle 14.30. sarà un trekking minerario di due ore e mezzo. I bimbi dovranno essere sopra i 10 anni. Avis festa per rurro il weekend a Esine. Venerdì è previsto il tributo agli Acdc, sabato sarà la volta della Afro e domenica del liscio di Luca e Allison. Ci sarà anche uno stand gastronomico. Sabato 15 giugno, infine, si terrà la “notte azzurra di Ludirano”. Ci sarà il maxischermo per vedere Italia-Albania ed è previsto un ricco stand gastronomico. I bimbi potranno giocare sui gonfiabili.