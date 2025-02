Corpo trovato senza vita vicino ai binari

Tragedia tra i vigneti e i colli del Lugana, nel territorio di Desenzano del Garda. Il corpo di un uomo di nazionalità marocchina di 33 anni ieri mattina è stato trovato in via Ronchedone, tra la linea ferroviaria e una recinzione: un’area, questa, dove molte persone attraversano i binari anche se non sarebbe consentito. Si presume che il nordafricano sia stato travolto da un convoglio, senza che il macchinista del treno se ne sia accorto. Sarebbe stato sbalzato sull’erba, dove è rimasto per diverse ore al freddo e sotto la pioggerella. Non si esclude che il corpo fosse nell’area da più di un giorno. L’investimento potrebbe risalire alla notte. La zona non è distante dalla frazione di San Martino della Battaglia, nelle campagne del paese, dove scorrono sia l’autostrada a 4 sia la linea ferroviaria Milano-Venezia. Quando sono stati chiamati i soccorsi, i treni sono stati fermati. La circolazione tra Desenzano e Peschiera del Garda, a titolo precauzionale, è stata sospesa per diversi minuti. Si sono registrati ritardi e cancellazioni segnalati dal sito di Trenitalia. Si sono verificati tempi di percorrenza anche di 120 minuti in più rispetto al previsto, non imputabili a chi gestisce la tratta o opera il servizio trasporto. Sul luogo dei fatti la centrale operativa del 112 ha inviato i carabinieri di Desenzano del Garda, gli uomini del locale commissariato e gli agenti della Polfer comparto Milano. Presenti anche i tecnici della Rete Ferroviaria italiana, i vigili del fuoco, un’auto con medico a bordo e un’ambulanza. Il cittadino marocchino viveva in provincia di Verona.

Mi.Pr.