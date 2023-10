Controlli nei negozi . Sequestrato in centro un quintale di carne

Controlli congiunti della Guardia di Finanza e della Polizia Locale in piazza San Rocco e nelle vie limitrofe. Sabato sono stati sequestrati circa 100 chili di alimenti di origine animale, messi in vendita in condizioni di conservazione non idonee e privi di tracciabilità, in un esercizio commerciale, per carenza dei requisiti igienico sanitari nei locali di preparazione e manipolazione alimenti. Sottoposti a controllo 50 auto, più di 60 persone e 7 negozi, accertando una serie di violazioni. Tra queste, la mancata esposizione degli orari di apertura al pubblico, di tabelle obbligatorie. Inoltre sequestro di quasi 25mila cartine e filtri per fumo per vendita senza autorizzazione. Domenica ulteriori controlli hanno individuato 3 lavoratori impiegati in nero in 2 pizzerie. P.P.