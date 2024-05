Contro il Modena per finire a testa alta

L’ultima recita in B del Lecco. L’incontro di stasera al Rigamonti-Ceppi, con fischio d’inizio alle 20.30, contro il Modena, valido per l’ultima giornata del campionato, sarà l’occasione per il Lecco di salutare la serie cadetta. Lecco già retrocesso da un mese in serie C e il Modena già salvo matematicamente. Due gli under 17 convocati da Malgrati, Scaldafetti e Tondi, che potrebbero debuttare in B e ritagliarsi un po’ di gloria. "Io sto pensando al Modena. Le motivazioni derivano dal fatto che dobbiamo fare una bella prestazione per riscattare quella pessima di Brescia. E vogliamo regalare una piccola gioia ai nostri tifosi….". Tifosi che se la sono presa (con uno striscione) perché hanno incontrato al ristorante un gruppo di giocatori del Lecco. "Si sono trovati con le famiglie, non credo proprio sia stata una festa. Non ci vedo niente di male... è stata una cena normale, nessuna festa".

(4-3-3): Melgrati; Lepore, Celjak, Bianconi, Caporale; Ionita, Degli Innocenti, Sersanti; Salomaa, Novakovich, Buso.

Fulvio D’Eri