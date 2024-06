Contaminazione e poliedricità. Duecento eventi

Diciotto serate con quasi duecento eventi tra concerti, dj set, dibattiti e presentazioni di libri: dal 7 al 24 agosto torna la festa di Radio Onda d’Urto. A due mesi dall’apertura dei cancelli in via Serenissima a Brescia, è ormai pronto il cartellone musicale del palco principale nel segno della contaminazione e della poliedricità.

Si va dal ritorno dei Subsonica, il 21 agosto, con l’album 2024 “Realtà aumentata“ (in apertura l’electrodisco dei Queen of Saba) alla prima assoluta (11 agosto) del rapper Gemitaiz, con il tour “The QVC Experience“, la lunghissima saga di mixtape partita nel 2009 sotto lo slogan “Quello che vi consiglio“. Già aperta la prevendita – 25 euro per i Subsonica, 30 euro per Gemitaiz – sulle principali piattaforme online di ticketing. Il cartellone 2024 presenta una nutrita pattuglia di artisti italiani per la miglior scena indipendente nostrana, tra cui Tre Allegri Ragazzi Morti, Margherita Vicario e la giovane ma già lanciatissima Anna Castiglia. E ancora: il 22 agosto i Marlene Kuntz, a trent’anni esatti dall’album “Catartica“, che saliranno sul palco nella stessa serata degli Area Open Project, capitanati dal cofondatore degli storici Area, Patrizio Fariselli: un concerto che riproporrà, cinquant’anni dopo, il leggendario album “Arbeit Macht Frei“, in compagnia sul palco anche di Roy Paci. Nella stessa sera anche Massimo Zamboni (ex CCCP) e “Asso“ Stefana.

Della scena italiana fa parte ormai di diritto anche l’esplosiva Bigmama, a Brescia il 23 agosto. Ampio spazio poi alla scena rap in tutte le sue declinazioni, dall’hip hop underground all’urban fino alla trap. Ma non mancherà neppure la data metal, che il 19 agosto porterà a Brescia dagli Usa gli Exodus. Tutto il programma sarà pubblicato a breve su www.festaradio.org e sulle pagine social di Radio Onda d’Urto.

Federica Pacella