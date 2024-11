Concesio, sfonda la porta e minaccia una famiglia con mazza da baseball e coltelli: “Datemi i soldi”

CONCESIO – Arresto per tentata rapina aggravata e porto di oggetti o armi atti ad offendere a Concesio, dove un giovane uomo pachistano ha fatto irruzione nella casa dove in quel momento erano presenti una donna e sua figlia. Nella notte tra mercoledì e giovedì scorso, l’uomo ha sfondato la porta della casa della famiglia a calci e armato di una mazza da baseball. Una volta all’interno si è fatto sempre più minaccioso. Voleva del denaro. le due donne si sono quindi rifugiate sotto ad un tavolo contattando nel frattempo la centrale operativa per richiedere aiuto.

All’arrivo dei militari il giovane era ancora sul pianerottolo dell’abitazione, in evidente stato di alterazione psicofisica: bloccato dai carabinieri, all’esito della perquisizione è stato trovato in possesso di una mazza da baseball, due coltelli a serramanico ed una bomboletta spray al peperoncino, tutti oggetti utilizzati dall’uomo per minacciare le due vittime. Madre e figlia hanno raccontato ai carabinieri che da alcuni giorni l’uomo si presentava davanti alla loro abitazione chiedendo senza motivo una somma di denaro, e quella sera, dopo aver sfondato la porta di ingresso, aveva tentato di aggredire gli occupanti.

L’arrestato è stato condotto presso la casa circondariale di Brescia dove, all’esito dell’udienza di convalida, è stato trattenuto su disposizione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia. La responsabilità penale del soggetto sarà comunque accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.