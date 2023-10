Concesio, ragazzina di 12 anni investita mentre attraversa a sulle strisce: è grave

Concesio (Brescia) – Ore di grande apprensione per una dodicenne che stamani, lunedì 9 ottobre, è stata travolta un'auto mentre attraversava la strada. L'incidente è avvenuto poco prima delle sette e mezza a Concesio, all'altezza della farmacia comunale. Stando alla prima, sommaria ricostruzione l'adolescente, di origini straniere, si stava portando dall'altro lato del trafficato viale Europa servendosi delle strisce pedonali quando un Suv in transito verso nord l'ha investita. L'impatto è stato violento e la ragazzina sbalzata di parecchi metri sull'asfalto. A chiamare i soccorsi è stato lo stesso conducente della macchina. La giovanissima non ha perso conoscenza ma è stata portata in codice rosso, in condizioni ritenute critiche, all'ospedale pediatrico del Civile di Brescia. Sul posto per i rilievi di rito gli agenti della Stradale.

Notizia in aggiornamento

