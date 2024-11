Combattere la violenza di genere. Mobilitazione collettiva in città

Mobilitazione collettiva contro la violenza di genere. Sarà una delle iniziative promosse dall’Assessorato alle Pari opportunità guidato da Anna Frattini in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 2024, frutto di un lungo lavoro di confronto e collaborazione con i Centri Antiviolenza Butterfly e Casa delle donne CAD Brescia (che fanno parte della Rete Interistituzionale Antiviolenza di cui il Comune di Brescia è Ente capofila). Sabato 23 novembre, alle 16,30 in via X Giornate, l’assessorato promuoverà un momento di mobilitazione collettiva intergenerazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne a partire dalle parole: interverranno la sindaca Laura Castelletti, l’assessora Frattini, le referenti dei Centri antiviolenza di Butterfly Società cooperativa sociale e Casa delle donne CAD Brescia, la Presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Brescia Mariasole Bannò e la Consigliera delegata alle Pari Opportunità Ordine dei giornalisti della Lombardia.

"La scelta di convocare questa mobilitazione collettiva nelle vie del centro – spiega Frattini – si spiega con il progetto di sensibilizzazione e informazione che l’Amministrazione intende rivolgere agli esercizi pubblici che in quella zona operano. Si sta lavorando, con i Centri antiviolenza della Rete antiviolenza, alla programmazione di momenti di approfondimento sul tema della violenza di genere, sugli strumenti di lettura di segnali e indicatori che potrebbero essere portati dalle donne che accedono a tali esercizi e sui servizi di supporto ai quali è possibile rivolgersi o orientare le donne". Altra iniziativa è la campagna visiva di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, realizzata da studentesse e studenti del secondo e terzo anno della Scuola di Grafica dell’Accademia di Belle Arti Santa Giulia.

F.P.