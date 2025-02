Collettore del Garda. I fondi arriveranno

Non tutto è perduto per Brescia in merito ai fondi che il Ministero dell’Ambiente intende destinare al progetto di collettamento e depurazione dei reflui del Garda. Dall’incontro di sabato in Comunità del Garda, a Peschiera, era emerso che i 100 milioni di euro in più andrebbero tutti a Verona, dove i lavori sono in corso e avviati da tempo. Tuttavia, la presidente della Comunità del Garda, Mariastella Gelmini, ha precisato che non è stato detto che i fondi per Brescia sono sfumati. La presidente ha affermato che bisognerà invece trovare un equilibrio tra Brescia e Verona, tenendo presente che Verona ha già esaurito i fondi assegnati con il primo finanziamento e che qui il progetto è già in fase operativa e di realizzazione dei lavori. La presidente spiega che, in qualità di portavoce delle istanze del territorio gardesano presso il governo e le Regioni coinvolte, è e continua ad essere impegnata nel reperimento delle necessarie risorse e rassicura che le risorse finanziarie saranno equamente ripartite. F.P.