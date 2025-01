Casa disabitata occupata abusivamente: vivevano in condizioni igieniche terribili

Chiari (Brescia), 22 gennaio 2025 – Vivevano in condizioni igieniche disastrose, in una casa disabitata che hanno occupato senza avere il permesso del proprietario. Qui avevano allestito i propri giacigli, messi in stanze diverse tra rifiuti, bottiglie abbandonate e sacchi contenenti alcuni beni di loro proprietà.

Intervento delle Forze dell'Ordine

Nella mattinata di ieri, martedì 21 gennaio, a Chiari in Viale Mazzini in uno stabile abbandonato in attesa di ristrutturazione, è stato effettuato un servizio congiunto delle Forze dell’Ordine con la partecipazione dei Carabinieri della Stazione di Chiari e la pattuglia inviata dal Comando di Polizia Locale di Chiari.

Condizioni dello stabile occupato

Lo stabile, come è stato segnalato da parecchi cittadini, risultava spesso utilizzato da soggetti non meglio identificati che frequentavano l’edificio in abbandono di sera tardi per andarsene di primo mattino.

Risultati dell'operazione

All’interno della struttura fatiscente carabinieri e agenti di polizia locale hanno trovato cinque persone extracomunitarie, che sono state accompagnate presso la Stazione dei Carabinieri di Chiari per i necessari accertamenti. In seguito alle operazioni di identificazione, quattro sono state messe a disposizione della Questura di Brescia mentre una è stata portata al Cpr-Centro di Permanenza per Rimpatri di Milano, in attesa di espulsione.

“Il servizio è stato reso possibile grazie alle segnalazioni dei cittadini alle Forze dell’Ordine, sempre molto preziose - ha dichiarato il sindaco di Chiari, Gabriele Zotti - Invito caldamente i concittadini clarensi alla massima collaborazione per segnalare possibili situazioni sospette, utilizzando i canali ufficiali che il Comune di Chiari mette a disposizione. Ringrazio anche le Forze dell’Ordine che, in questo periodo, stanno proseguendo con straordinario impegno le operazioni di mappatura del territorio, per censire i fabbricati a rischio di occupazione abusiva”.