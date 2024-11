Cede il controsoffitto, scuola chiusa. L’alt prima dell’ingresso degli alunni. È caccia alle infiltrazioni d’acqua

Paura alla scuola Bertolotti di Brescia. Ieri, parte del soffitto di una delle classi dell’istituto è crollata, fortunatamente senza coinvolgere nessuna persona. A scoprire quanto accaduto, è stato il personale scolastico. Come sempre, prima dell’ingresso degli scolari, gli addetti della primaria cittadina hanno controllato i locali dei due edifici che compongono l’istituto. Nell’entrare nella classe terza si sono resi conto che lì non si sarebbero potute svolgere le lezioni a causa di un cedimento della controsoffittatura. Il crollo è avvenuto vicino all’ingresso in aula. In gran parte gli scolari sono tornati a casa già prima dell’inizio delle lezioni, quando personale scolastico e insegnante hanno spiegato alle famiglie che li hanno condotti alla Bertolotti quanto accaduto. Tutti si sono dimostrati comprensivi e hanno capito quanto successo. Sono restati a scuola quelli i cui genitori o parenti delegati erano impegnati per motivi di lavoro. Sono stati affidati agli insegnanti e tenuti in spazi sicuri e a norma. La classe terza è stata dichiarata inagibile. I tecnici comunali hanno effettuato un primo sopralluogo: pare che il tetto non presenti particolari problemi strutturali, così come la controsoffittatura e gli altri locali della scuola. Il cedimento del soffitto e controsoffitto potrebbe essere dovuto a infiltrazioni di acqua. Per il protrarsi delle verifiche e per garantire la massima sicurezza, anche oggi la scuola resterà chiusa. Milla Prandelli