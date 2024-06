"C’è distanza dalle richieste dei cittadini"

Un conto sono i dati, un altro la percezione, che dipende da una serie di fattori soggettivi ed è influenzata anche da quanto e come un tema sia al centro del dibattito pubblico. Ciò premesso, cosa ci dice l’indagine “Quality of life in European cities“ della Commissione Europea sulla Lombardia?

"I cittadini – spiega Federico Del Prete, responsabile Spazio pubblico Legambiente Lombardia – stanno chiedendo città più verdi, più sicure e adatte a tutte le abilità, età, genere. Le Amministrazioni devono capire cosa stia impedendo di realizzare ciò che i cittadini chiedono". Sull’ambiente, ad esempio, c’è una forte distanza tra opinione pubblica e politica. "La percezione della qualità dell’aria è pessima, ma la politica a livello lombardo continua ad andare in Europa a protestare perché i limiti europei sono irrealizzabili". Da approfondire anche la percezione non proprio positiva delle città come adatte a minoranze etniche, stranieri, omosessuali (tranne Milano). "Qui emergono le lacune nelle politiche urbanistiche e decenni di tagli alla scuola, che non ha avuto la possibilità di raccontare bene il valore dell’inclusività".

Carmine Trecroci (nella foto), ordinario di Economia dell’Università degli Studi di Brescia dove insegna anche Economia dello sviluppo sostenibile, sottolinea che con un’indagine basata sulla percezione è molto difficile fare reali confronti soprattutto tra città europee. "Ci sono forti diseguaglianze nella stessa città che analisi come queste, seppur fatte bene, faticano a cogliere. Il benessere, infatti, non è distribuito in modo omogeneo, ma abbiamo un gap sempre maggiore tra ricchezza e povertà, che è il grande tema che si pone oggi".

F.P.