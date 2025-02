Castello di Padernello, sequestri 1.000 metri quadrati del parco: “Si voleva fare un parcheggio senza permessi”

PADERNELLO – Una parte dell’area attigua al castello di Padernello e che fa parte della zona monumentale del maniero è stata posta sotto sequestro dai militari del Nucleo carabinieri forestali di Brescia su disposizione del giudice per le indagini preliminari. Si tratta di un terreno di circa 1.000 metri quadrati all’interno della “lama del castello”, che nel passato era utilizzata come riserva di caccia dei nobili Martinengo.

Secondo quanto ipotizzato dagli inquirenti nel terreno sarebbero state riportate circa 950 tonnellate di materiali inerti con lo scopo di realizzare un parcheggio, il tutto in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione della Soprintendenza. L’apposizione dei sigilli si è resa necessaria perché il gestore dell’area, le cui eventuali responsabilità penali dovranno essere valutate in sede processuale alla luce del principio della presunzione d’innocenza, oltre ad essere sprovvisto dei necessari titoli abilitativi per la realizzazione dell’opera, non si sarebbe ancora attivato al fine di ripristinare lo stato dei luoghi nonostante i provvedimenti nel frattempo emanati.

Il castello di Padernello è uno dei manieri bresciani più conosciuti e visitati e ogni fine settimana, specie in primavera ed estate, attira centinaia di visitatori, che arrivano per lo più in auto e hanno bisogno di posteggiare nelle aree realizzate non distante dalla struttura.