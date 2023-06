Castegnato: cade da un traliccio alto 50 metri, muore operaio

Castegnato – Tragedia sul lavoro nel Bresciano. Oggi, martedì 13 giugno, poco dopo le 16.30 un operaio albanese di 23 anni è morto dopo essere precipitato da un traliccio dell’alta tensione. A darne notizia è Areu, il servizio di emergenza urgenza lombardo.

L’incidente è avvenuto a Castegnato, nelle vicinanze di una ditta con sede in via Padana Superiore, non distante da una nota concessionaria. L’uomo sarebbe stato il dipendente di un’azienda esterna a quella proprietaria dello stabilimento nelle cui prossimità si è verificata la tragedia. L’operaio, secondo quanto affermato nella nota di Areu, sarebbe caduto mentre si trovava su una struttura alta circa 50 metri. A chiamare i soccorsi sono stati i dipendenti dell’azienda vicina.

Sono ancora in corso accertamenti su cause e dinamica dell’accaduto, da parte dei carabinieri di Chiari, intervenuti insieme ai vigili del fuoco. I soccorritori, giunti tempestivamente sul posto con automedica e ambulanza, hanno cercato di rianimare l’uomo: tutto, però, è stato inutile: il gioane, infatti, è morto praticamete sul colpo.