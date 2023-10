Castegnato, ladri all’asilo Regina Margherita: rubate attrezzature, soldi e la tessera bancomat

Castegnato, 10 ottobre 2023 – Incursione da parte di una banda di ladri all’asilo Regina Margherita di Castegnato, in Franciacorta. Più persone, nei giorni di chiusura, ovvero sabato e domenica, si sono introdotti nella struttura fondata nel 1878, completamente rimodernata, rubando attrezzature tecnologiche, mille euro in contanti e la tessera bancomat.

Non solo: sono stati lasciati danni per migliaia di euro. A rendersi conto dei fatti è stato chi ieri ha riaperto la struttura. Indagano i carabinieri di Castegnato, che cercheranno di capire se nei sistemi di videosorveglianza si veda chi ha assaltato l’istituto scolastico. La scuola è stata riaperta regolarmente. I residenti hanno espresso sconcerto per il vile atto che ha privato i piccoli alunni di attrezzature necessarie e risorse per le attività didattiche.