Castegnato e Breno si giocano tutto ai playout. Il turno conclusivo deciderà la griglia spareggi

Gli appassionati che seguono il girone C di serie D sono chiamati a vivere 90’ di passione per conoscere il destino stagionale di Atletico Castegnato e Breno. Le due “cugine“ sono già certe di doversi giocare tutto nella temibile appendice dei playout, ma l’ultima giornata deciderà la loro posizione nella griglia degli spareggi-salvezza e, nello stesso tempo, sancirà se le due squadre di Brescia riusciranno ad evitare una sfida fratricida che si sta facendo sempre più probabile.

Dopo le due sconfitte dell’ultimo turno, i camuni, che hanno dovuto dire addio alla speranza di acciuffare proprio nel torno conclusivo il Chions, precedono sempre di un punto i franciacortini, per una contesa che si sta trasformando in una sorta di sfida brescian-friulana. In effetti domenica salirà al “Tassara“ proprio il Chions, che deve vincere per mantenere a distanza la Luparense.

Mister Bersi e i suoi ragazzi, però, non possono permettersi passi falsi se non vuole correre il rischio di venire superata dai nerazzurri (che giocheranno in casa dell’Adriese) e da un’altra friulana come il Cjarlins Muzane. A parte il primo posto che cercheranno di evitare Chions e Luparense, dunque, le altre tre posizioni della griglia degli spareggi-salvezza sono aperte a qualsiasi soluzione e sarà proprio l’incontro conclusivo della regular season a decidere il tutto.

