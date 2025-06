Casa distrutta dalle fiamme. Terrore nel centro abitato

Paura nel centro storico di Corteno Golgi in Valle Camonica, a pochi distanza dal confine con la provincia di Sondrio, dove un violento incendio è divampato giovedì sera alle 17:25 in una struttura disabitata. I motivi sono ancora da chiarire da parte delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco. L’intervento, a causa anche della collocazione dalla palazzina, situata nel borgo storico di Corteno, patria del Nobel Camillo Golgi, ha impegnato i vigili del fuoco fino a tarda serata. Le squadre dei comandi di Brescia, Ponte di Legno, Vezza d’Oglio, Edolo, Breno e Darfo, con l’appoggio dell’autoscala di Sondrio, hanno lavorato fino a tarda notte e per tutta la giornata di ieri, al fine di evitare il riaccendersi di focolai e il coinvolgimento di altri edifici. In quella zona, difatti, molte case sono datate e il rischio corso è stato notevole. Solo la perizia dei pompieri ha evitato il peggio. Il tetto della palazzina di quattro piani è crollato completamente. Si sono registrati danni anche alle altre strutture. L’edificio non è al momento agibile. Nessun danno, invece, è stato riportato dalle strutture adiacenti. In casa non c’era nessuno e nessuno si è ferito.